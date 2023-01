’Voorpret voor klassieker’

Bekijk ook: Klassieker en koppositie Feyenoord hebben alle Rotterdammers in de greep

En dat is ongekend nu Ajax de afgelopen jaren oppermachtig leek. Maar daar waar Feyenoord trainer Slot van tot voor kort onbekende spelers een geoliede machine heeft gemaakt, is de nieuwe Ajax trainer Schreuder met zijn dure selectie nog steeds op zoek naar de ideale opstelling. Maar belangrijker is dat de klassieker weer leeft en dat merk je vooral op het werk en sociale media. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal. Laten we hopen dat het zondag wel sportief blijft en vooral genieten van de ouderwetse voorpret!

Bas Overmars, Amsterdam