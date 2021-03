’Containerschepen te kolossaal’

De paginagrote advertentie van Boskalis ontlokte bij mij een glimlach. Humorvol en spitsvondig. Het vastlopen van de Ever Given in het Suezkanaal kan natuurlijk diepgaand onderzocht worden maar de eerste vraag die naar mijn mening moet of kan worden gesteld is: Is de grens van het menselijk kunnen niet overschreden met de bouw van zo’n dergelijk kolossaal schip met z’n 400 meter lengte en tientallen meters hoogte aan opgetaste containers. Dat is vragen om ellende. De wind heeft vrij spel op zo’n oppervlakte. Zo’n schip wordt dan zijdelings ’weggezet’ en de kapitein stuurt zijn schip dan tegen de wind in. De breedte van het kanaal laat zo’n manoeuvre echter slechts beperkt toe. Een schip wordt met het achterschip gestuurd en als de schroef of schroeven dan te dicht onder de oever komen loopt het schip ’uit zijn roer’ zoals dat dan heet. Te weinig water aan de oeverzijde en meer water aan de kanaalkant drukt het achterschip tegen de oever en de voorwaartse gang zorgt dat het voorschip tegen de andere oever loopt. De gevolgen hebben we met z’n allen kunnen aanschouwen. Snelheid van het schip is natuurlijk cruciaal: Te langzaam en het schip verwaaid door de wind. Te snel en het achterschip zuigt zich naar de oever. Een combinatie van beide factoren zorgt voor ellende.

Vraag blijft hoe zo’n schip te beheersen blijft. In het geval van de Ever Given is al eerder een ongeluk gebeurd in de Hamburgse haven. Ook doordat het schip werd weggezet door de wind. Technisch zal het bouwen van dit soort kolossen nog lang niet aan het einde van de mogelijkheden zijn. Het menselijk kunnen beheersen van zo’n massa is een heel ander verhaal.

Kees Lemmens, Huissen