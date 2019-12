’Vuist tegen Marokko’

De desbetreffende afspraak zou gaan over het feit dat Marokko maar zeer mondjesmaat uitgeprocedeerde asielzoekers terugneemt. Marokko schoffeert Nederland herhaaldelijk en we laten dit gebeuren. Dit speelt nu al jaren en Nederland laat zich gewoon chanteren vanwege het socialezekerheidsverdrag met dit land.

Kern van de zaak is het ‘woonlandbeginsel’. Marokkaanse Nederlanders die in Marokko gaan wonen, moeten een lagere nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, vindt het kabinet. De kosten van levensonderhoud zijn daar immers lager maar Rabat wilde dit niet aanpassen. De enige oplossing: opzeggen. En daar wilde minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) indertijd niet aan: straks leveren ze uit wraak geen criminelen meer uit of nemen ze geen uitgezette illegalen meer op, zei hij.

Nu jaren later is er weinig veranderd. Er zijn bovendien Marokkanen die onroerend goed bezitten in hun geboorteland en hier een uitkering krijgen. Ook daarin doet Marokko moeilijk want men weigert inzage te geven uit het kadaster.

Kortom, chantage loont blijkbaar en ook staatssecretaris Broekers-Knol weet geen indruk te maken. Er zal een vuist moeten worden gemaakt tegen dit land anders verandert er nooit iets.

Cathy Stam-Gestman

Purmerend