 Brief 1: ’Alle lof voor lef professor Somers’ 

Er is lef voor nodig om dit standpunt te verdedigen. Wanneer je immers iets beweert dat niet past in de ’leer van de groene religie’ is de kans groot dat je als wetenschapper op de zwarte lijst komt en verder wordt geïsoleerd. In een religie tellen feiten niet, maar alleen ideologieën en de diesel is daarin verketterd.

Stuitend is de reactie namens onze minister. Wij doen het goed, we gaan niet op de feiten in, maar gaan door voor elektrisch rijden conform onze religie. Leve de kleine actieradius en de lange laadtijd.

Professor Somers, zet door!

Jan Oosterhof, Hellendoorn

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: