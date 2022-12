Premium Het beste van De Telegraaf

Poetin en Xi lijken zich op te maken voor een heerschappij tot aan de dood

FRANK VAN VLIET

A bad year for the bad guys, een slecht jaar voor de slechteriken, zo luidde de optimistische kop van de Amerikaanse website Vox, vergezeld van een foto van die bad guys, Poetin, Bolsonaro, en Xi. Een dag later was er in Washington een triomf voor de Oekraïense president Zelenski die alom werd gezien als een klap in het gezicht van de man die zich ontpopte als dé vijand van het Westen, Vladimir Poetin.