’Kiezen voor 2G-methode’

Bij een besmetting bouw je sowieso een weerstand op tegen het virus, dat misschien wel sterker is dan een prik. De werking van een vaccin gaat in ieder geval na maanden achteruit zodat je opnieuw besmet kunt raken. En als je een zwak immuunsysteem hebt, kan je alsnog in het ziekenhuis belanden. De QR-controle is m.i. onbetrouwbaar geworden. Door de vele besmettingen nu kunnen we mogelijk wel groepsimmuniteit opbouwen. Als mensen positief getest worden moeten ze later opnieuw getest worden en bij een negatieve uitslag, ontvangen zij dan een ’2G-bewijs’.

Jan Zomers