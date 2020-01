’Oudere werknemer de klos’

Om ouderen enige bescherming te bieden bij ontslag, werd besloten om 50-plussers, in plaats van 1/3 maandsalaris, een volle maand salaris per dienstjaar te geven. Die uitzonderingsregeling geldt nu niet meer en dat betekent gemiddeld een verlies van 20.000 euro in een bij ontslag uit te keren transitievergoeding. De gedachte dat het nu aantrekkelijker is om ouderen aan te nemen vanwege de lagere vergoeding wordt tegengesproken door advocaten, die werkgevers eerder adviseerden om maar te wachten met reorganiseren of te ontslaan tot 2020. Waarom hebben we dit geruisloos laten gebeuren!

G. Kramer