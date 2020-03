Het besmettingsrisico is te groot met tramschutter Gökmen T.

Is het nog maar een week geleden dat ik in het weekeinde met lichte wanhoop naar mijn agenda voor de komende weken keek? Een agenda die bol stond van de grote rechtszaken die tot overmaat van ramp ook allemaal tegelijk leken plaats te hebben. MH17, Wilders, de aanslag op De Telegraaf, uitspraken in de zaken van de tramschutter en de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt, het hoger beroep tegen de moeder van de 8-jarige Sharleyne die van een flat haar dood tegemoet viel. Hoe ging ik dat oplossen?