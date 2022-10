’Weigeren band toont intolerantie’

Maandag was het de nationale coming-outdag. Daarom was het de bedoeling, dat de voetballers van AZ en Feyenoord een regenboogband om de arm zouden dragen. Maar aanvoerder Orkun Kökçü weigert dit, met een beroep op zijn geloof. Aafke Klopman is er niet over te spreken.