’Megawinsten kunnen wel wat minder’

Elektriciteit komt gewoon uit Nederland en hoeft niet zo duur te zijn als het gas. De energiebedrijven maken megawinsten over de ruggen van de burger. Diezelfde megawinsten zie en zag je bij de supermarkten. Die zijn in de coronatijd extra rijk geworden, want zij waren zo ongeveer de enige winkels die open waren. Kan het nu dan niet een beetje minder? Waar is hun sociale gezicht? Regering en Tweede Kamer: laat zien dat je er voor de burgers zit en doe er eindelijk eens wat aan!

C.Jurna, IJmuiden