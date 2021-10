Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgmedewerkers moeten meer zeggenschap krijgen

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Er gaat de laatste weken geen weekeinde voorbij of er zijn massale demonstraties tegen het coronabeleid. Hoe anders was dat zo’n anderhalf jaar geleden, toen het ontwikkelen van een vaccin tegen het virus nog in de kinderschoenen stond en alles erop was gericht om de zorg overeind te houden.