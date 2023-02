De Kwestie: ’Kappen met die subsidie op stekkerbakken’

Een groot deel van de mensen is tegen de subsidies, die volgens hen oneerlijk zijn. Zo stelt mc-dejong bijvoorbeeld: „Ik vind het een goed plan om de subsidies te stoppen en dan kunnen we zien wie het meteen zien wie het echt voor het milieu doet en wie omdat het goedkoper is.” R van Putten lijkt zich daarbij aan te sluiten: „Als mensen echt voor het behoud van het klimaat en het milieu een elektrisch aangedreven auto zouden aanschaffen zou een subsidie toch niet nodig hoeven zijn. Maar zoals gewoonlijk draait het bij velen om de centen en het voordeel wat er is, de rest is bijzaak.” Volgens gekke henkie25 is het klip en klaar: „Stop met deze onzin en laat ze ook wegenbelasting betalen.”

Gerwig doet er nog een schepje bovenop: „Kappen met die subsidie op stekkerbakken. Die zogenaamde mileufrieken [sic] zijn gewoon ordinaire belastingontduikers. En als je dan toch zo begaand bent met het mileu [sic], betaal dan gewoon net als iedere andere weggebruiker die op fossiele brandstof rijdt je belasting.” De rol van bedrijven en leaserijders baart geeny 1 zorgen: „Weinig gewone mensen strijken die subsidie op. De meeste leaserijders rijden nu in zo'n gesubsidieerde bak rond. Dus wie is spekkoper? Juist bedrijven.” Daarentegen vindt goedbloed-gte het hele idee van subsidies juist verwerpelijk: „Subsidies zijn altijd verkeerd. Net zoals toeslagen.”

De grootte van Nederland baart pau zorgen, hij denkt niet dat de maatregelen hier genoeg impact zullen hebben: „Postzegel Nederland zal de klimaatdoelen niet verbeteren wereldwijd. Wat hier ten koste van miljarden zgn bespaard wordt wordt dagelijks elders vervuild. Zodra je over de grens bent slaat de waanzin toe.” Ondertussen maakt m_h_w_timmermans zich zorgen over de productie van de elektrische auto, die volgens hem ook zeer vervuilend is: „Één van de grootste vervuilers van het milieu is toch de E-auto daar de productie hiervan onuitputtelijk veel delfstoffen vereist?”

Subsidies juist wel oké

In tegenstelling tot vele anderen die gereageerd hebben is wilbertp een andere mening toegedaan: „Jammer, wel weer een heel kortzichtig typisch populistisch SP ver haal dat helemaal voorbij gaat aan het belang en de lange termijn noodzaak van dit soort regelingen. Als de ‘rijken’ niet jarenlang gesubsidieerd waren om heel dure elektrische auto’s te kopen, zouden de armen in 2030 nooit een gebruikte elektrische auto kunnen kopen, en was er geen laadinfrastructuur geweest en reden we tegen die tijd allemaal met hele oude vervuilende auto’s die zo duur zouden zijn dat de SP achterban geen auto meer kon rijden. Natuurlijk krijgen de rijken dan de schuld dat ze de prijzen van de nog beschikbare auto’s opdrijven. Voor sommige mensen kun je het ook nooit goed doen…..”

En c_vanstek is het ook niet eens met vele anderen die reageren: „Gewoon doorgaan met subsidies geven, tot de streefdatum 2030, geldt ook voor e-wagens, al die argumenten dat het voor de rijken is lulkoek. Er rijden nu ongeveer 30.000 tesla’s rond , dat is nog geen 10% van het e-park. Al die reacties zijn van spartelende jaloezie personen, die met voet tussen de deur, er alles bijhalen om dit tegen te werken, gewoon omdat ze geen belang hebben, en hun voordeel niet in zien. Laat een ieder zelf bepalen, die gebruik wil maken van e.e.a. subsidie voor het huis of auto, daar is niks mis mee.”

Een van de reageerders ziet juist wel wat in de subsidie, maar slechts voor mensen die geen e-auto kunnen betalen. Zo stelt The Villain_: „Subsidie alleen voor mensen die zonder subsidie nooit zo'n stekkerbak zouden kunnen kopen. Nu profiteren ook de rijken van de subsidie, terwijl die vaak van gekkigheid niet weten hoe ze ooit hun geld op krijgen. Vaak kopen zij een stekkerbak alleen omdat er subsidie op zit, en niet vanwege het milieu. Anders zouden zij ook niet zo vaak het vliegtuig nemen.”