’Zorgpremie voor allen gelijk maken’

Het zorgstelsel rammelt. Huisartspraktijken en tandartsen worden commerciële instellingen. De zorgverzekeraars spelen de zorgaanbieders, fysiotherapie, apotheken, ziekenhuizen en behandelaars tegen elkaar uit.

Door de marktwerking is de macht van de zorgverzekeraars te groot geworden. Verzekerden met een laag inkomen komen in de problemen door een maximaal eigen risico te nemen, dat ze achteraf niet terug kunnen betalen.

Waarom niet voor een gelijke premie voor iedereen en het eigen risico in de premie opnemen en de tandarts weer in de basisverzekering? Een goed gebit werkt preventief om klachten te voorkomen. Solidariteit is belangrijk in de zorg. Iedereen kan opeens zorg nodig hebben.

Rob Meijer