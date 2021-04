Uitslag stelling: ’Rutte moet nu opstappen’

Met name het zinnetje ‘Positie Omtzigt, functie elders’ riep al de hele week veel vragen op. Inmiddels is bekend dat premier Rutte Omtzigt wilde vragen als minister in een nieuw kabinet, hoewel hij daar zelf in het Kamerdebat herhaaldelijk zei geen herinneringen meer aan te hebben.

PVV-leider Wilders wilde dat alle stukken openbaar werden en ook Jesse Klaver van GroenLinks riep gisteren in het Kamerdebat dat dan maar het hele kantoor van de verkenners ondersteboven gehaald moest worden. In het debat van gisteren pleitte Wilders ook nog eens voor nieuwe verkiezingen. Iemand die het met Wilders eens is: ,,Waarschijnlijk is hierdoor de mening van de veel Nederlanders veranderd.”

Veel respondenten denken dat Mark Rutte niet de waarheid heeft gesproken als hij zegt zich de uitspraak niet te herinneren. Een reactie: ,,Voor de zoveelste keer zijn we door Rutte voorgelogen. Het wordt nu eindelijk tijd voor hem om op te stappen.”

De meeste respondenten dachten gisteren niet dat ‘verkennersgate’ de formatie-onderhandelen vleugellam zou maken. Lilian Marijnissen noemde het niet openbaar worden van de stukken wel ‘een schoffering van de democratie’. Veruit de meeste respondenten zijn het hiermee eens. Een reactie: ,,Het is een schoffering van Omtzigt, maar vooral een schoffering van de kiezer.”

De meesten denken dat de christendemocraten af willen van het kritische Kamerlid Omtzigt. Hij zit op het moment overspannen thuis. Toch denkt een meerderheid van de deelnemers niet dat het Twentse Kamerlid de pijp aan Maarten zal gaan geven en zich terugtrekt uit de politiek. Sommigen zien Omtzigt best zitten als minister, van Sociale Zaken. Iemand anders: ,,Hij moet helemaal nergens heen, maar in de Kamer blijven, hij is de enige in de politiek die ik nog vertrouw, samen met Wilders en Renske Leijten.”

Twee derde van de deelnemers wil dat verkenners in alle rust moeten kunnen praten over met de verschillende partijen over de vorming van een nieuw kabinet. De opdracht voor de formatie ligt niet meer bij de Koning, maar bij de Tweede Kamer. De respondenten zijn er verdeeld over of dit goed is. De ene helft vindt dat de opdracht terug moet naar de Koning, de andere helft vindt het juist goed dat de Tweede Kamer de opdracht geeft tot het formeren van een nieuw kabinet. Een voorstander van initiatief van de Koning: ,,Zo blijft het verkennen op neutraal terrein en kan er niet meer worden gelekt.”

Door ‘verkennersgate’ gaat volgens een grote meerderheid van de respondenten de kabinetsformatie veel langer duren. Sommigen vinden de zaak echter te onbelangrijk om aandacht aan te besteden. ,,Hou toch op met dat gedoe over een paar krabbels en ga het land regeren. We hebben een crisis om mee te dealen.”

Een meerderheid verwacht dat er mogelijk meer informatie naar buiten gaat komen, waardoor de positie van Mark Rutte als premier onhoudbaar gaat worden. ,,De Kamer moet dit aangrijpen om duidelijk te maken dat ze af wil van de Rutte-doctrine.”