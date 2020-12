’Ajax terecht onderuit’

In de afgelopen zes wedstrijden heeft het elftal weinig tot geen enkel sprankelend aanvallend voetbal laten zien. Ajax heeft de afgelopen jaren kwalitatief flink moeten inleveren met het vertrek van spelbepalende spelers. De spelers van Ajax moeten beseffen dat ze meer kwaliteiten op de grasmat moeten tentoonspreiden. Ze moeten blij zijn dat ze kunnen overwinteren in de UEFA Europa League. Het zal nog een hele opgave worden om in deze competitie te excelleren. Kortom, laat maar eens daadwerkelijk zien wat de individuele voetbalkwaliteiten zijn om als elftal respect af te dwingen voor heel de wereld. Tot op heden valt het allemaal zwaar tegen.

J. Werkhoven