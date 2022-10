’Russen totaal isoleren’

Stop elke vorm van handel met dit land en verleen geen enkel visa meer, niet in het diplomatieke-, noch in het handelsverkeer of voor toeristische doeleinden. Doe alsof het niet meer bestaat. Het ’IJzeren Gordijn 2.0’ maar nu Ingesteld door de andere kant. Ik denk dat het kwestie van tijd is voordat de geest uit de fles gaat in Rusland. De Russen waren tot de val van de muur niets gewend, geen vakanties, exclusieve winkels of andere westerse geneugten. De Rus van nu is dat wel. Zij zijn gehecht geraakt aan hun all inclusive vakantie in Turkije of Egypte of hun goedkope verre reizen naar Thailand en Vietnam. Zij zullen beperkingen niet meer pikken en het verzet van binnenuit zal onbeheersbaar worden. En wat te denken van al die rijke Russen die nog steeds een jetset leven leiden in b.v. London of een luxueus Zwitsers skiresort? Uiteraard zal dit geld kosten maar kosten de huidige boycotmaatregelen dat niet?

Peter Stolk, Eindhoven