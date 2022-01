Premium Het beste van De Telegraaf

De ouders van Gio hebben Rai Vloet op een integere manier buitenspel gezet

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

’We kunnen niet langer zwijgen’. Deze eerste zin van de ouders van de overleden kleuter Gio Roos was het begin van een lang, hartverscheurend en indringend interview waarin ze hun ongenoegen en verdriet wilden uiten over het gebrek aan respect en spijt bij de voetballer Rai Vloet die hun auto met hoge snelheid aanreed. De dappere vader Steffin en moeder Sanne willen vooral dat hun zoontje gekend wordt; wie hij was en hoe Gio hun hele wereld was. De publieke aandacht voor Vloet, die zijn voetbalcarrière weer oppakte, was uitermate pijnlijk.