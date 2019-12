’Trots op naam Boomer’

Vroeger noemden wij de ouderen vaak een ’ouwe zak’ of ’ouwe lul’. Zij noemden ons op hun beurt weer ’langharig tuig’. Wij vonden onszelf helden en wij vochten voor de seksuele revolutie en wij maakten ons hard voor het anti-autoritaire onderwijs. Wij kwamen in het verzet tegen het gezag. Wij demonstreerden tegen de kernwapens. Als het langharig tuig van toen kozen wij onze eigen levensstijl, wat terug te vinden was in onze kleding en de keuze van onze muziek. Zo ontstonden eerder de nozems en later de provo’s . De jeugd van nu vecht voor het klimaat en tegen de opwarming van de aarde. Ze zetten zich af tegen de babyboomers zoals wij ons af hebben gezet tegen de ouwe zakken. In feite is er dus maar weinig veranderd. Ik ben dus een Boomer. Een naam die ik met trots zal dragen.

Eddy Smit, Amstelveen