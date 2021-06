Er kleeft bloed aan de handen van de nieuwe Iraanse president Raisi

De verkiezingenshow in Iran veranderde een massamoordenaar in een president. De nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi, staat wegens de grove en massale mensenrechtenschendingen op de sanctielijst van Amerika en de EU. Al drie weken voordat de uitslag bekend was, schreef Keyvan Shahbazi in deze krant dat een massamoordenaar de president van Iran zou gaan worden.