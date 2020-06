Bij de apotheek konden ze ons er niet aan helpen. Apotheek van het UMCG gebeld, daar mochten we langs komen om te kijken of zij spuiten hadden die pasten. Ook daar geen resultaat. Bij de spoedeisende hulp en de afdeling neurologie ook niet gelukt.

Een verpleegkundige kwam op het idee een verpleeghuis te bellen waar ook een Parkinson-poli gevestigd was. De opluchting was groot dat we daar met spuit en koppelstukje konden vertrekken en van ons weekend konden gaan genieten. Dank jullie wel dat jullie er voor ons waren!

Marty en Gerda van den Hoek

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.