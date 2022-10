Uitslag stelling: ’Vastlijmen ‘domme actie’’

Een reactie: „China en India zijn op het moment de grootste vervuilers. Daar kan het Melkmeisje van Vermeer echt niets aan doen. Bovendien zullen China en India hier echt niet van onder de indruk zijn.” Een andere stemmer die weliswaar vindt dat we afstevenen op een ‘klimaatramp’, vindt: „Acties al het besmeuren van schilderijen missen echt de verbinding met het klimaat.” Iemand anders: „Een oliedomme actie van mensen met het IQ van een doperwt.” Anderen suggereren dat de actievoerders echt wel iets beters kunnen gaan doen. „Er is een groot personeelstekort. Laten ze gaan werken.”

Ook andere klimaatacties keuren bijna alle respondenten af. Zo vinden veruit de meeste respondenten activist Jelle de Graaf die zichzelf van de week vastlijmde aan de talkshowtafel van Beau van Erven Dorens niet sympathieker dan zijn collega’s die in musea tekeergingen. Een stemmer: „Belachelijk dat die pannenkoek alsnog zijn verhaal mocht doen.” Een andere deelnemer: ,,Volstrekt idioot dit. Ga protesteren in Den Haag, bij de Tweede Kamer.” Een respondent vermoedt echter dat de klimaatactivist was ingehuurd door de redactie van Jinek vanwege ‘de slechte kijkcijfers’. Een van de stemmers tipt de redactie voortaan een kleedje op de talkshowtafel te leggen. Zo kunnen eventuele andere vastgelijmden makkelijk met kleed en al verwijderd worden.

Dat er tot nu toe geen schade is ontstaan aan kostbare werken van Van Gogh en Vermeer, daarover is een grote meerderheid van de deelnemers ‘opgelucht’. Verder vinden bijna alle respondenten het terecht dat museumdirecteuren zich hebben uitgesproken over het klimaatactivisme in musea. Zij en hun medewerkers zouden stress krijgen van eventuele dreigende acties. Een stemmer verbaast zich erover dat musea van die slechte beveiligingsmaatregelen hebben. Iemand anders maakt zich zorgen: ,,Musea moeten nu veel meer geld gaan uitgeven aan beveiliging en verzekering. Dat is geld dat niet naar de kunst zal gaan.”

Driekwart van de stemmers vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar boodschap, mag protesteren. De acties in de musea vinden bijna alle deelnemers zo afkeurenswaardig dat de daders zwaar bestraft moeten worden. Een respondent: „Keihard aanpakken, net als hoe de politie dit deed met de wappies.” Iemand anders vindt dat de museumvandalen ook een flinke taakstraf moeten krijgen, net als ‘die boeren die asbest hebben gedumpt.” Driekwart van de stemmers vindt deze vorm van klimaatactivisme vergelijkbaar met terrorisme. Een respondent: „Ik stop met luisteren als iemand met geschreeuw of geweld zijn gelijk probeert te halen. Vernieling van erfgoed is dus niet te manier. Je hebt met je poten van andermans eigendommen af te blijven.” Vreedzaam vindt bijna niemand deze kunstprotesten. Een deelnemer: ,,Het enige dat de demonstranten bereiken is de weerstand tegen zulke acties bij het grote publiek.” Iemand anders: ,,Er is een prima plek voor klimaatdemonstraties en dat is het Malieveld.”