Brief 1: ’Elektrische auto geen blijvertje’

Bestuursvoorzitter Marga de Jager van de ANWB pleit voor méér subsidie op elektrisch rijden. Tevens moeten er véél meer oplaadpunten komen. Mooi hoor, zoveel palen... die over een tijdje weer overbodig zullen worden. Zij vergeet dat het stroomnet overbelast zal worden als iedereen elektrisch gaat rijden. En wat te denken van al die accu’s die later afgevoerd moeten worden?

Ze verzinnen steeds weer iets nieuws maar dat elektrisch rijden vergelijk ik maar even met de videorecorder van lang geleden. Die beloofde ook veel, maar bleek geen blijvertje.

Die veel te dure elektrische auto’s van nu zullen ook geen blijvertje worden want waterstof is de toekomst. En wat gaan we dan doen met al die elektrische voertuigen?

P. van Neck, Rotterdam

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: