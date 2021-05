Binnenland

OM na blunder in hoger beroep in zaak doodschieten Bas van Wijk

Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van Bas van Wijk (24), die in augustus vorig jaar werd doodgeschoten in recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. In deze zaak veroordeelde de rechtbank in Amsterdam verdachte Samir El Y. (21) dinsdag tot een gevangenisstraf van negen jaar...