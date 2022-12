’Vuurwerk bewaren voor de jaarwisseling’

We hebben te dealen met mega-crises en dan zijn er mensen die alleen maar bezig zijn met de aanschaf van vuurwerk en hoe ze het velen vooral in de dagen tot aan de oude/nieuwjaarsnacht zo beroerd mogelijk kunnen maken met hun knallen en ontploffingen. Voor hoeveel geld, stikstof en lawaai schieten ze de lucht in, alleen voor eigen plezier. Vuurwerk op 31 december oké, maar dat mensen ’toe aan vuurwerk’ zouden zijn, dat gaat er bij mij niet in. Verwend, vervelend, weinig empathisch volk, wij Nederlanders.

Katja Stokkers,

Woudenberg.