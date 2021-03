Brief 2: ’Onderzoek Baudet geeft te denken’

Toen Grapperhaus de regels overtrad lazen we niets over een onderzoek. Toen De Jonge de regels overtrad in een winkel lazen we niets over een onderzoek. Toen Hoekstra in Thialf alle regels overtrad lazen we niets over een onderzoek. Dit geeft wel te denken.

C. Geerders, Alkmaar

