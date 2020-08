’Poetin zal ’orde’ in Wit-Rusland herstellen’

De dreigementen van Poetin richting het Westen liegen er niet om. In geval Loekasjenko de grip die hij nu nog op de bevolking heeft écht verliest, zal Poetin ongetwijfeld zijn elite eenheden de grens laten overschrijden (als dit al niet gebeurd is) om zogenaamd de orde te herstellen. Gebeurt dit, dan is dit puur een herhaling van wat zich in Oekraïne heeft afgespeeld en dat is niet best.

C.N.H.van Dijck,

Mijdrecht