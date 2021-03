’Windturbines op termijn vervuilend’

Dus ook geen elektriciteit van die dingen. Maar, geen nood. Nederland importeert eenvoudig stroom uit bijvoorbeeld Frankrijk want die hebben kernenergie. Mocht een volgende regering besluiten toch maar kerncentrales te gaan bouwen in Nederland dan wordt de eerste over circa vijftien jaar geopend. Dat is ook de tijd dat die windturbines aan het eind van hun economische leven zijn en de sloop daarvan kan beginnen. Een mega vervuilende operatie die z’n weerga niet ken. Schone, groene energie was het toch?

Hans Meijer,

Papendrecht