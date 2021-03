’Dierentuin kan prima open’

Zondag fietsten we langs de dierentuin. Het was stil, heel stil. Dierengeluiden en de genietende kinderen waren er niet. Triest, heel triest. Even verderop bij een natuurgebied moesten we ons door de geparkeerde auto’s worstelen. Bij mooi weer zijn hier zelfs verkeersregelaars.

Binnenkort zou onze prachtige Keukenhof open gaan. Zou... want voorlopig zit de opening er niet in. Er zijn veel regels die de mensen niet begrijpen, waaronder deze. Waar zijn de coronamaatregelen niet beter te handhaven dan in de parken? Het aantal personen en de tijd zijn beheersbaar. Nee, we moeten met zijn allen naar de overvolle natuurgebieden. Onbegrijpelijk.

Joke van Leeuwen,

Amersfoort