’Ook ban op goederen uit vijandig land’

Immers, weten hoe iets werkt of kan worden uitgeschakeld/gehackt of beschermd kan worden, kan ook tegen ons worden gebruikt. Doch dat het (niet) importeren van bepaalde goederen eveneens aan strategische beperkingen onderhevig is, lijkt een nieuw fenomeen. Dat is het echter niet sinds ieder (elektronisch) product een ’paard van Troje’ of een ’turfschip van Breda’ kan zijn. Zelfs havenkranen, scheepsrompen, telefoons, bewakingscamera’s, computers, drones e.d. kunnen voorzien zijn van hard- en software om de plaats te bepalen, de activiteiten te registreren, data te verkrijgen, systemen op afstand uit te schakelen, verkeerde informatie te introduceren of een computer-/besturingssysteem ’over te nemen’. Het importeren van wapensystemen en onderdelen daarvan is extra kwetsbaar, waardoor het onbegrijpelijk is dat NAVO-land Turkije een Russisch luchtafweersysteem heeft aangekocht. en nu de opdracht heeft om een inlichtingensysteem voor de NAVO te ontwikkelen.

L.J.J. Dorrestijn