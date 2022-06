Brief 1 ’Klimaatdoelen EU onhaalbaar’

Nederland moet nu al bedrijven weigeren die elektrisch willen, moet zonnepanelen op slot gooien omdat het stroomnet het niet aankan. Nu rijden er nog maar 150.000 elektrische auto’s, hoe gaan ze dat doen met 8 miljoen auto’s? Van het gas af, zou het alternatief zijn, maar een warmtepomp is niet te krijgen. Het lijkt wel of zij in een andere wereld leven als ik, want de lijst van plannen uit Brussel die niet te realiseren zijn is eindeloos. Laten we het maar niet over de kosten hebben, voor de gewone man.

