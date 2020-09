’Wat voor onheil staat ons nog te wachten?’

Dat is maar liefst een derde hoger dan de stijging die nog maar een paar dagen geleden op Prinsjesdag bij de troonrede werd uitgesproken. Bovendien komt minister Van Ark van Medische Zorg nu al met het verhaal dat de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen in 2023 helemaal komt te vervallen. Dat alles bij elkaar is voor veel mensen die in financiële onzekerheid zitten een hard gelag.

Wat is zo’n troonrede nu eigenlijk nog waard? En wat voor onheil staat ons nog meer te wachten na al die vaak beloftevolle verwachtingen die het kabinet onze Koning laat voorlezen. We worden gewoon weer met een kluitje het riet ingestuurd. Bovendien kennen we het gezegde: slecht nieuws komt nooit alleen!

Voormalig premier Balkenende had het ooit over ’eerst het zuur en dan het zoet’. We koersen af op ’bitter’. We kunnen de borst nat maken. Zoveel is wel zeker!

Jan Muijs, Tilburg