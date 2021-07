’Berghuis wil gewoon hogerop’

Uiteraard ligt dit bij de Feyenoord-supporters gevoelig, maar Berghuis wil hogerop en prijzen winnen. En die kans is momenteel groter bij Ajax. En al die ophef is niet nieuw, want ik herinner me nog de overgang van clubicoon Wim Jansen die dezelfde route nam. Om nog maar te zwijgen over Cruijff die in zijn nadagen de overstap naar Feyenoord maakte en zowaar de dubbel won. Pijnlijk voor de échte Ajacied, maar wat een prachtige manier om je carrière af te sluiten!

Bas Overmars, Amsterdam