’Openbaar Ministerie is een slechte verliezer’

Ze hebben meer tijd nodig om het vonnis te bestuderen en nemen deze stap omdat de termijn voor hoger beroep vijf mei afloopt.

Het is een politiek proces. Het Openbaar Ministerie heeft zich laten sturen door politieke motieven. Politieke partijen en politici die uit waren op macht. Als je door de rechter zo extreem te kakken wordt gezet en je gaat dan nog in beroep, ben je een hele slechte verliezer en toon je weinig respect voor de democratie en rechtspraak.

Als je er niet tegen kan dat er een scheiding der machten is in Nederland moet je op 5 mei even gaan nadenken. Wat de betekenis is van 5 mei. Je mag mijn inziens dan ook geen 5 mei vieren. En al helemaal geen vrije dag hebben op 5 mei. Want onder die vrijheid valt ook de scheiding der machten.

Peter de Quaack, Vlissingen