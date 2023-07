’Toeslagenstelsel wijzigen’

Iemand in onze straat werkt 18 uur en niet meer want, zegt ze, dan raak ik mijn toeslagen kwijt. Waarom zouden mensen nog gaan werken? Ook wij hebben het vroeger lastig gehad. Ik kon extra werken op zaterdag en zo hebben we het gered. Toeslagen moeten maatwerk zijn. Er is een grote behoefte aan werknemers, ook op de zaterdagen. Winkels sluiten vestigingen vanwege personeelstekort. Het moet anders. Onze overheid zorgt met alle goedbedoelde toeslagen zelf voor deze krapte op de personeelsmarkt.

J. Koopman