’In juni al besloten om tolken op te halen’

Op 3 juni werd er een motie in De Tweede Kamer aangenomen om onder anderen tolken weg te halen uit Afghanistan. Nu, 2,5 maand later, is er nog niet één weggehaald. Hoe wil dit kabinet en met name Bijleveld het nu verantwoorden dat je 2,5 maand de tijd hebt gehad om in ieder geval velen die ons land geholpen hebben, daar weg te halen?

Kom niet aan met procedures, want vele asielzoekers weten ook snel dat ze weg moeten, maar daar hebben ze maling aan dankzij het slappe beleid van dit kabinet, dat nu zal leiden tot slachtoffers en daar is dit volledige kabinet hoofdelijk verantwoordelijk voor.

Na Sebrenica heeft men dus niets geleerd. Er zullen vele onnodige slachtoffers vallen, die door kordaat optreden gered hadden kunnen - en moeten - worden.

H. Deugd