Virus trof politiek zwak Nederland

Nu de tweede golf weer een slecht voorbereid Nederland treft, hangt de stabiliteit van de samenleving en het voorkomen van tienduizenden doden af van maatregelen die wel werken. Het kabinet heeft de wind niet mee. Anders dan aan het begin van de pandemie, heeft Rutte III nu veel krediet verspeeld. Dat is zeker te wijten aan de trage en chaotische aanpak van de crisis, maar de goodwill van de bevolking was al langer tanende. De pandemie had niet op een slechter moment kunnen toeslaan.