Uitslag Stelling: ’Ander leven in heelal kan’

Onlangs openbaarden Amerikaanse militaire piloten vrijelijk over waarnemingen en ontmoetingen met ongeïdentificeerde vliegende objecten. In de VS loopt een onderzoek hierover door het Pentagon (ministerie van Defensie), maar ook ruimtevaartorganisatie NASA heeft inmiddels aandacht voor dit onderwerp en is een wetenschappelijk onderzoek gestart.

Doordat ufo’s en buitenaards leven als onderwerpen in de VS uit het verdomhoekje zijn gekomen en serieus worden genomen, komen inmiddels ook anderen naar buiten met verklaringen hierover. Ook Nederlandse vliegers durven naar buiten te treden met hun verhalen en zelfs beeldmateriaal.

Dat buitenaards leven bestaat wordt door de meeste respondenten zonder meer aangenomen. „Ja, dat bestaat. En ’ze’ zijn waarschijnlijk al veel verder in hun ontwikkeling want als een vliegend object met lichtsnelheid of zoiets komt aanvliegen, dan moet hun techniek miljarden jaren voor liggen op de onze”, schrijft iemand. Een ander oppert: „In het universum zullen er best wel planeten zijn waar ook leven op is ontstaan. Misschien is dat leven wel veel verder in de technologie. Dik honderd jaar geleden konden we nog niet eens vliegen, nu gaat het al supersonisch.” Velen onderschrijven deze aanname en stellen onomwonden: „Waarom zouden wij op aarde de enige intelligente wezens in het stelsel zijn?”

De meesten maken zich ook geen zorgen over ufo’s en buitenaards leven. Sterker nog, sommigen zijn regelrecht enthousiast als hiervoor bewijs komt. „Zou toch geweldig zijn, als er daadwerkelijk leven elders in het heelal, op andere planeten, zou zijn.”

Maar sommigen twijfelen toch over de waarnemingen en ontmoetingen met ufo’s. Hoewel ze de piloten niet voor gek verklaren, denken ze wel dat er iets anders aan de hand is. „Zijn het geen andere militaire objecten? Of speeltjes van diverse mensen? De drones vliegen om onze oren, waarom dan niet iets groters?”, vraagt een tegenstander van de stelling zich af. Een andere opponent meent weer dat het onderwerp wordt ingezet om mensen schrik aan te jagen: „Als het om vliegende voorwerpen gaat, ongeïdentificeerd, door Amerikaanse piloten, dan hebben we waarschijnlijk met een psychologische operatie te maken. Dan is het sowieso onbetrouwbaar. Astronomie, astrofysica enz. zijn specialiteiten van wetenschappers, niet van Amerikaanse straaljagerpiloten. Meestal gaat het bij ufo’s om gezichtsbedrog. Denk aan een luchtspiegeling. Het doel is om de burgers bang te maken zodat ze manipuleerbaar zijn.”

Een kwart van de deelnemers ontkent sowieso alles, ofwel het bestaan van buitenaards leven, ofwel het verschijnsel van ongeïdentificeerde vliegende objecten. Het adagium ’eerst zien en dan geloven’ overheerst bij hen. „Echt tastbare bewijzen zijn nog niet aangeleverd”, klinkt het vertwijfeld. En een ander meent: „Ufo’s kunnen weersverschijnselen zijn, geheime wapens, drones, etc. Buitenaards leven is best waarschijnlijk gezien het aantal sterrenstelsels in het heelal, maar dan wel op primitief niveau.”