Uitslag Stelling: Handhaaf beter op snelheid

De verkeerswethouders in de grote steden zijn hier verbolgen over, omdat er met snorscooters nog steeds erg veel ongelukken gebeuren. Iets meer dan de helft van de stemmers is echter geen voorstander van de plicht. „Investeer liever in rollerbanken om te controleren of de scooter is opgevoerd en in handhaving op snelheid”, zo vindt een deelnemer. Iemand anders is niet zozeer tegen een helmplicht, maar: „De handhaving moet op orde zijn, een absolute voorwaarde.”

Een respondent vindt de verplichting te ver doorgevoerde regelzucht: „Als ze zo doorgaan, moet ik als wandelaar verplicht een helm op en knie- en elleboogbeschermers om hebben. Of je nou op een snorfiets of elektrische fiets rijdt: iedereen moet zich aan de verkeersregels houden en dan gebeuren er vanzelf minder ongelukken.” Iemand anders denkt dat het grote aantal ongelukken met snorscooters komt door de lage leeftijd van de berijders, niet door de scooters zelf. „Jongeren nemen nou eenmaal meer risico en maken dus meer ongelukken.”

Nog meer respondenten zijn tegenstander van het dragen van een helm op de elektrische (bak)fiets of andere voertuigen met een hulpmotor. Iemand stelt de volgende vuistregel voor: „Alles wat harder kan dan 25 kilometer per uur met helm, alles wat langzamer is: zonder helm.”

In Amsterdam is de helmplicht al ingevoerd. Ruim twee derde gelooft niet dat er hierdoor minder ongelukken gebeuren met snorscooters. Een reactie: „Er gebeuren nog wel evenveel ongelukken, maar het letsel is minder erg door de helmen.” Een ruime meerderheid is van mening dat de handhaving van de helmplicht in de hoofdstad te wensen overlaat. „Elke keer als ik in Amsterdam ben, verbaas ik mij erover hoeveel snorscooters er nog rijden zónder helm.”

In Amsterdam moeten snorscooters op de rijbaan rijden. Dat voorbeeld moet landelijk niet worden gevolgd, zo vindt een ruime meerderheid. „Hopelijk niet, zeg. Dit lijkt verdacht veel op autootje pesten. Snorfietsen belemmeren de doorstroming van het verkeer omdat het snelheidsverschil met auto’s veel te groot is.” Een reactie van iemand die het wel ziet zitten: „Als ze naar de rijbaan moeten, dan zullen de snorscooters vanzelf worden vervangen door brommers die wel harder dan 25 kilometer per uur kunnen.”

De minister stelt dat het invoeren van de plicht juridisch lastig ligt. Een krappe meerderheid lijkt het niet zo ingewikkeld. De meesten denken dat VVD’er Van Nieuwenhuizen het invoeren traineert, omdat de VVD tegenstander is van het dragen van een helm op snorscooters. Een deelnemer verdenkt de minister ervan dat ze de maatregel over de verkiezingen heen wil tillen. „Eerder invoeren gaat ze stemmen kosten.”

Scooterrijders zelf willen zeker geen helmplicht, zo gelooft een overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers. Een reactie: „Je schaft zo'n vervoermiddel juist aan omdat je geen helm op hoeft.” En een doorgewinterde snorscooteraar: „Zolang ik op mijn snorscooter wordt voorbijgereden door dwazen op een elektrische fiets, ga ik zeker geen helm dragen.”