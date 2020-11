’Reisbeperking niet uitvoerbaar’

Heel de wereld is nagenoeg oranje (dus negatief reisadvies incl Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland etc) behalve de Caribische eilanden en de Canarische Eilanden en dan wordt een van de twee ineens ook negatief. Denk je dat wintersporters echt niet met de auto naar de skigebieden trekken, wat is de sanctie? Wie houdt ze tegen?

Om in Den Uijl zijn woorden te treden ’slaap lekker door kabinet’. Dus lekker apres skiën en de mensen die wel gecontroleerd worden en verklaringen moeten afleggen van een negatieve test mogen niet naar de Canarische Eilanden waar het veilig is! Naar de Caribische eilanden mag wel, ja dat is Nederland, meten met twee maten, wederom. In het Caribisch gebied zijn nog regio's oranje dus kan dat zo opgepikt worden, dagje Curacao naar Bonaire is zo geboekt. Hiermee haal je het draagvlak echt onderuit bij de mensen, dit is onbegrijpelijk.

