’Ophef van boeren overdreven’

De vervuiling die met de productie samenhangt blijft voor de volle 100 procent in Nederland. Als de agrariërs claimen dat zij voor ons voedsel zorgen is dat grotendeels waar, maar dat wij dan daarvoor ook de vervuiling van de rest van de productie moeten accepteren, is een makkelijk vergeten feit. De ophef die gemaakt wordt, is in mijn ogen een beetje overdreven.

Peter Coppens