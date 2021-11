Uitslag Stelling: Te veel bemoeienis van EU

Een respondent schrijft: „Het coronasteunpakket is bedoeld om alle extra uitgaven van regeringen door corona voor een klein deel te compenseren. Op zich mogen daar natuurlijk voorwaarden aan gesteld worden, maar ik vind dat die eisen alleen verband mogen houden met corona of de wederopbouw na corona.”

Daar zijn velen het mee eens. „De Europese Unie wil steeds meer macht naar zich toetrekken”, stelt een andere respondent. „Ook financieel, terwijl de EU-landen juist op dat vlak totaal verschillend zijn. Denk maar aan zaken als pensioen, zorg, onderwijs en belastingheffing. Het is niet aan Brussel om invloed uit te oefenen op ons fiscaal-economisch beleid. Dat ligt primair bij de nationale regeringen en moet daar ook blijven.”

Dat een meerderheid vindt dat Brussel zich niet moet bemoeien met onze hypotheekrenteaftrek, betekent overigens niet dat de stellingdeelnemers ook allemaal tegen de eis zijn dat landen hervormingen moeten doorvoeren om in aanmerking te komen voor coronasteun. 45% van hen is het eens met deze afspraak. Tegen 46% die dat wel in twijfel trekt.

„Landen moeten hervormen, dat is prima. Maar het is aan de landen zelf om te kiezen welke hervormingen ze willen doorvoeren”, aldus een van de voorstanders. „De EU moet bij de uitbetaling restricties opleggen wanneer een groot deel van de inwoners van een land benadeeld wordt door ingevoerde regels - zoals bijvoorbeeld bij het afschaffen van de onafhankelijke rechtspraak in Polen-, maar het moet niet om belastingtechnische regels van individuele landen gaan”, verwoordt een ander de mening van velen.

„Als er al voorwaarden aan uitbetaling verbonden zijn dan zou dat alleen moeten gelden voor landen die zich niet aan de normen van het stabiliteits- en groeipact houden. Nederland doet dat wel”, stelt een andere respondent.

Ruim driekwart snapt de angst in Brussel ook niet dat de hypotheekrenteaftrek uiteindelijk zal zorgen voor een grote schuldenberg in ons land. Het merendeel (81%) verwacht dat huizenbezitters juist financieel in de knel komen als de hypotheekrenteaftrek versneld wordt afgebouwd.

„Het idee dat hypotheken in Nederland risicovolle schulden zijn, klopt niet. Nederland heeft ook in de financiële crisis weinig op hypotheken hoeven afschrijven, mensen kwamen hun verplichtingen in het algemeen goed na”, stelt één van hen. „Als de overheid steeds tussentijds de spelregels verandert, brengen ze mensen juist in problemen.”

Een kleine minderheid snapt de eis van de EU wel. „De hypotheekaftrek had al jaren geleden afgeschaft moeten worden, het is enkel prijsopdrijvend. Verstandig EU-beleid dus”, klinkt het. Anderen spreken van ’een sigaar uit eigen doos’. „Het is heel hypocriet om de bemoeienis van Brussel te bekritiseren”, reageert iemand. „Rutte en Hoekstra hebben zelf het hardste geroepen dat lidstaten hervormingen moeten doorvoeren in ruil voor coronasteun. Nu de eis aan ons land over de hypotheekrenteaftrek gaat, komt het alleen niet in hun kraam te pas.”