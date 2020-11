Mocht, want de zorg wordt overal afgeschaald i.v.m. corona. Het hele medische team, van hoog tot laag, doet meer dan 24/7 hun uiterste best om de zaak draaiende te houden en goede zorg te leveren. Alle lof voor hen!

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.