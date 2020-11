Maar nu vriest het niet eens! De temperaturen zijn lente-achtig en overal laten de bloemen zich in deze maand zien. Wat is er dan aan de hand? Men heeft besloten dat, ook al zou er een strenge winter komen, de Elfstedentocht niet mogelijk is in verband met het coronavirus. Meteen buitelen de media weer over elkaar heen met het onderwerp Elfstedentocht! Er is nog niet eens ook maar één nacht ijs geweest!

Vergeet die Elfstedentocht maar voor altijd mensen! Door de klimaatverandering voorzie ik, dat de Elfstedentocht van 1994 de allerlaatste is geweest en daarna geschiedenis is geworden!

Aafke Klopman, Leeuwarden