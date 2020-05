DIT VIND IK LEUK

Wij hebben een gezellige week met schilder Ype Daudeij van Daudeij Schilderwerken Lisse en personeel gehad met voor hen lange koffiepauzes gezellig bij ons in de tuin. De schilder heeft gelijk even de ramen gelapt en de tuinmeubels weer netjes teruggezet nadat de steiger weg was uit de tuin. Top!

Fam. Harte, Lisse