Uitslag Stelling: Veel klanten te nonchalant

In supermarkten en drogisterijen mogen nu nog maar 100 klanten per 1000 vierkante meter tegelijkertijd in de winkel zijn. Daarbij moet iedereen een winkelwagentje pakken om daarmee afstand te bewaren en om het aantal klanten dat binnen is te kunnen reguleren. Deelnemers zijn blij met de regels: „Het maakt klanten bewuster afstand te houden.” De dagelijkse ergernissen zullen hiermee even minder worden, hoopt men. „Ik stoor me mateloos aan mensen die met het hele gezin boodschappen deden.” En: „Misschien stoppen mensen dan ook eens met kletsen midden in een gangpad zonder afstand.” Wie de regels niet respecteert mag de winkel niet meer in, vindt driekwart. „Ik werk bij Albert Heijn”, vertelt iemand. „Helaas zijn er nog veel mensen die zich niet aan de regels houden en nare dingen roepen naar ons. Zij moeten gewoon een winkelverbod krijgen”

Toch gaan volgens velen de maatregelen niet ver genoeg. „Achter elkaar lopen met kar en een vaste route door de winkel instellen”, zegt iemand, die denkt dat menig klant lak heeft aan de regels. „Klanten parkeren nu al karretjes ergens in de winkel en gaan vervolgens tussen de schappen heen en weer lopen. Door al die wagens wordt het nog krapper. Dus graag nog minder klanten in de winkel en verplicht sneller winkelen.” Iemand anders voegt toe: „Hoestende en snotterende mensen ook direct wegsturen.”

Ook de hygiënemaatregelen moeten worden aangescherpt, vindt men. „Zorg dat er handschoenen liggen bij fruit en groente. In veel landen is dit normaal, in Nederland knijpt iedereen in het fruit om te voelen of het rijp is.” Al het personeel zou mondkapjes en handschoenen moeten dragen tijdens hun werk, vindt bijna driekwart.

Toch menen anderen dat we niet alles moeten afschuiven op de supermarktmedewerkers. „Ze doen hun best, maar de klant moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Mensen kunnen ook zelf hun karretje schoonmaken en je kunt best even wachten met spullen pakken om te voorkomen dat ze te dicht bij iemand staan in plaats van te verwachten dat de supermarkt looproutes maakt.” Iemand onderschrijft dit: „De bal wordt voortdurend bij de supermarkten gelegd. De verwende klant kan ook iets doen. Wil je een schoon karretje neem dan zelf doekjes of handschoenen mee.” Menig deelnemer neemt nu al het heft in eigen handen: „Ik gebruik boterhamzakjes om karretjes en groente te pakken.” Iemand anders oppert: „Een slaapmasker werkt prima als mondkap”

Een bezoek aan de supermarkt wordt zo in ieder geval steeds minder aantrekkelijk en sommigen vrezen dat mensen door deze maatregelen juist weer gaan hamsteren.

Om dit te voorkomen zouden er extra regels moeten komen ten aanzien van de hoeveelheden die klanten mogen kopen.

Volgens anderen kan er beter geïnvesteerd worden in de bezorgdiensten. „Breid de bezorgservice uit. Nu is AH voor een maand volgeboekt. Zorg dat kwetsbare mensen veilig thuis kunnen blijven. Zij moeten anders buiten in de rij staan wachten tot ze naar binnen mogen.”