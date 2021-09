’Nog hoop voor de politiek’

Er is een heel verrassend onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Ipsos. Uit het onderzoek blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders weinig of maar heel weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek en het demissionaire kabinet hebben. Verrassend, omdat het vertrouwen nog zo hoog is, ondanks de belabberde formatie, blunderende politici en vele affaires. Je zou toch denken dat 9 op de 10 kiezers het helemaal gehad hebben met politiek Den Haag?! Nee hoor, er is nog hoop voor onze parlementaire democratie, want zelfs op het dieptepunt is er nog vertrouwen. Daar kan de politiek hoop uit putten en een voorbeeld aan nemen. Actie, en wel nu!

Bas Overmars, Amsterdam