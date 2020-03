’Ajax mist teamspirit’

Het groepsgevoel ontbreekt volledig en de meeste spelers lijken meer met een transfer naar een mooie club in het buitenland bezig dan met het behalen van de landstitel. Zo is Hakim Ziyech geen schim van de speler die hij was voordat zijn transfer naar Chelsea was beklonken.

De zware taak om alle neuzen nog in dezelfde richting te krijgen ligt nu bij de bezeten coach Ten Hag, die inmiddels een voor zijn doen behoorlijk uitgebluste indruk maakt.

Bas Overmars, Amsterdam