’Stikstofnorm belangrijker dan veiligheid’

Rond mijn woonplaats Marken is de omringdijk op vele locaties en op vele gronden afgekeurd. Het gaat hier om onder meer om hoogte en stabiliteit van de dijk. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de noodzakelijke dijkversterking. Echter, ook dit project is slachtoffer geworden van de stikstofnorm. Let wel, het gaat hier om een project waar de (water)veiligheid van een heel dorp in het geding is!

Als zelfs de veiligheid van bewoners in Nederland kennelijk ondergeschikt is aan deze stikstofnorm, dan is dit de gekte voorbij. Ons land is op dit vlak volledig doorgeslagen.

Jacob de Weijze, Marken