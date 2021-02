’Jeugd is flexibel genoeg’

Hoewel veel respondenten aangeven de toename van depressie, eetstoornissen en leerachterstanden bij jongeren zorgelijk te vinden denkt de meerderheid dat deze generatie er wel weer bovenop komt. „Jongeren zijn flexibel en weerbaar genoeg. Iedereen krijgt in zijn leven tegenslagen te verwerken”, zegt iemand. De meesten zien het omgaan met deze crisis als een ’wijze levensles’ voor de toch al verwende jeugd. „Jongeren leren dat er ook vervelende kanten aan het leven zitten. Als deze crisis hen meer gehard maakt en hen leert met problemen om te gaan, hebben ze daar later profijt van.” Meer aandacht voor het welzijn van jongeren is daarom niet nodig, meent 60 procent. Gezien de huidige besmettingsaantallen is verlenging van de lockdown onvermijdelijk, stelt een evengrote groep. Daar hebben niet alleen jongeren last van. „Laten we ophouden de jeugd te pamperen. We lijden allemaal onder corona en het waren jongeren die de regels overtraden. Ook zij moeten zich aanpassen.”

Ongeveer een derde maakt zich wel zorgen om de toekomst van middelbare scholieren en studenten en vindt dat de crisis deze groep onevenredig hard raakt: „Je kunt jongeren niet langer opsluiten. Zij moeten zich ontwikkelen en hebben elkaar daarvoor nodig. Deze gevolgen zijn erger dan de kwaal”, luidt een mening. Menig stemmer ervaart dit zelf: „Als ik zie dat mijn dochter van boosheid haar laptop door de kamer gooit, omdat ze het niet meer ziet zitten en onderwijs op afstand niet werkt, ja dan maak ik mij grote zorgen!” Het coronabeleid wordt door voorstemmers dan ook omschreven als ’een eenzijdig beleid wat er op is gericht de ’kwetsbaren’ uit de samenleving te beschermen met als gevolg dat er nu een jonge groep kwetsbaren is die gevangenzitten in isolement en eenzaamheid’. Er wordt te veel vanuit de situatie van kwetsbaren en zorgcapaciteit geredeneerd bij het bepalen van het coronabeleid, vinden deze stemmers. „Er wordt te veel rekening gehouden met oudere mensen ten koste van jongeren en kinderen.”

Dezelfde groep stemmers denkt dan ook dat de langdurige lockdown wel degelijk negatieve gevolgen heeft voor het latere leven van jongeren. „De toekomst van jonge mensen wordt nu op het spel gezet om de ’zwakkeren’ te redden. Jongeren die nog een heel leven voor zich hebben moeten het ontgelden.” Menig stemmer maakt zich met name zorgen over de financiële toekomst van de jeugd: „Jongeren mogen straks de rekening gaan betalen.” Een ander gaat hierop door: „Er is nu al grote uitval bij vervolgopleidingen en schulden lopen op door collegegeld, woonkosten, geen bijbaantje.”

Hoewel niet alle stemmers even begaan zijn met het lot van de jongeren vindt bijna driekwart wel dat het kabinet hen een handje zou kunnen helpen door bijvoorbeeld soepeler om te gaan met studievertraging en studieschuld en door te zorgen voor genoeg werk voor jongvolwassenen. Volgens anderen is er meer nodig: „Desnoods kleine groepjes lesgeven in hotels en theaters.” En: „Meer mogelijkheden om samen te sporten, goed voor lichaam en geest.”