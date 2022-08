Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie - Komende recessie mild? Dat is wishful thinking 'Inflatie omlaag brengen prioriteit voor overheid'

De verkopen in de detailhandel zijn al gedaald. Een veeg teken. Ⓒ ANP / HH

De economie stevent af op een recessie. Het klinkt alarmerend en dat is het ook. Econoom Han de Jong vraagt zich af wat het precies betekent, hoe het zover is gekomen, wat beleidsmakers kunnen doen en of er ook positieve kanten zijn.